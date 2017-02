Joven promesa del kickboxing nipón destina sus ingresos a niñez peruana y tailandesa

TOKYO.- Tiene apenas 17 años de edad pero tiene muy claros sus objetivos: convertirse en campeón mundial de kickboxing y ayudar a paliar la situación de pobreza de los menores peruanos y tailandeses.

Nos estamos refiriendo a Matsumoto Shirou, quien desde hace un año radica en Tailandia, la cuna del “Muay Thai”, deporte nacional de ese país asiático, donde dedica más de diez horas diarias en el conocimiento y perfeccionamiento del arte marcial.

