Haisai!

Hoy domingo nos despertamos con una mala noticia. Nos enteramos que a miles de kilómetros de distancia dejó de existir Don Emilio Laferranderie periodista deportivo uruguayo conocido mundialmente como “El Veco” víctima de una insuficiencia cardíaca en un hospital limeño.

Ampliación en NOTICIAS NIPPON

Mata yashi!

