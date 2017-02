¿Y si mañana no llega?

Haisai!

Gracias a todas las personas que han mostrado su preocupación por mi persona. Es grato saber que gente a la que uno conoce solo por internet puede llegar a ser quizás más importante y leal que la propia familia.

Quiero compartir un hermoso artículo escrito por el Padre Luis Martínez Dueñas que nos lo proporcionó para que lo publiquemos en nuestra web Japón en Español, curiosamente a tres días de su partida al encuentro con el Señor…

“Si supera que es hoy, esta noche, la última vez que voy a verte dormir, te abrazaría fuertemente, te diría todas las cosas que nunca te he dicho en la vida, y rezaría al Señor para poder seguir siendo siempre el guardián de tus sueños.

Si supiera que ésta es la última vez que veo salir por la puerta, te daría un abrazo muy fuerte, un beso cariñoso y te llamaría de nuevo para darte varios más.

Si supiera que esta es la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder escucharlas una y otra vez de manera indefinida.

Si supiera que estos son los últimos minutos que veré, te diría que te quiero mucho, y no daría por supuesto, que tú bien lo sabes.

Siempre esperamos un nuevo mañana y hasta ahora Dios nos lo ha ido dando…, pero si este mañana no se repite y es hoy todo lo que me queda de vida, me gustaría repetirte un millón de veces cuánto te he querido, y que nunca dejaré de quererte.

El mañana no está asegurado para nadie, joven o viejo; hoy puede ser la última vez que ves a los que amas. Por eso, no esperes más; todo lo que has dicho en estas líneas, díselo hoy, ya que si el mañana que tanto esperas no llega, seguramente lamentarás el momento en el que no tuviste tiempo para mostrar una sonrisa, para dar un abrazo o un beso, porque estuviste muy ocupado para concederles un poco más de tu tiempo y tu cariño a todos los que amas.

Y SI EL MAÑANA NO LLEGA,

EL HOY ESTA TODAVÏA EN NUESTRAS MANOS”.

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado