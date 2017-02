Staying alive!

Haisai!

Recuerdo que allá por los ochentas, cuando era adolescente asistí junto a unos compañeros de escuela a ver la película “Sobreviviendo” protagonizada por John Travolta, era el ídolo de moda.

Hoy, varias décadas después, el título de ese film tiene un significado diferente para mí. Porque representa mis sentimientos en las actuales circunstancias donde la economía japonesa continúa en crisis y las oportunidades laborales se reducen cada vez más.

En mi caso, las asesorías a los gobiernos municipales que cuentan con una importante población de extranjeros se han reducido. También las empresas japonesas que me solicitaban mis servicios profesionales para la elaboración de catálogos han reducido sus pedidos “hasta nuevo aviso”.

Por eso cada día circula por mi mente la idea si mañana será mejor.

Por ahora, pese a que estamos con las “pilas bajas” y queremos tirar todo al tacho de basura, continuamos sobreviviendo pero…

Mata yashi!

